Inter, il futuro di Lautaro non è ancora certo: il suo agente ha incontrato Real e Atletico

Secondo quanto riferito da Marca, nonostante Lautaro Martinez continui a parlare della volontà di proseguire la propria carriera all'Inter, il suo nuovo agente Alejandro Camano la settimana scorsa era a Madrid dove ha incontrato i dirigenti di Real e Atletico per l'eventuale cessione del giocatore nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva.

Il Toro è la seconda scelta per i Blancos nel caso in cui non dovessero riuscire ad acquistare Haaland dal Borussia Dortmund, mentre l'Atletico punterebbe su di lui nel caso in cui Luis Suarez decidesse di dire addio al termine della stagione.