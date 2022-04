Inter, il legale di De Vrij: "Sarà Raiola a trattare il rinnovo. Ora è libero di scegliere il suo futuro"

Sebastien Ledure, avvocato che ha seguito in prima persona la controversia tra Stefan De Vrij e l'agenzia SEG che curava i diritti del calciatore, ha raccontato la vicenda a Fcinternews: "Con Raiola non c’è nulla di firmato, ma sì, è lui la persona incaricata di seguire il rinnovo di Stefan con l’Inter. Ne parleranno presto, noi eventualmente interverremo per verificare tutte le postille inserite nel nuovo accordo. Ma al momento il giocatore vuole concludere al meglio la stagione e non pensa a questioni di questo tipo, proprio per tutto quello che è appena successo. È appena uscito da un incubo, ora vuole essere libero di scegliere il proprio futuro in completa libertà. Mi ha proprio detto che vuole vincere un secondo Scudetto con l’Inter e poi penserà a quello che sarà". Poi parlando dello scontro con la Seg: "L’agenzia ha rappresentato De Vrij sin da quando lui aveva 16 anni. Ma non esisteva un contratto firmato, nonostante lo abbiano seguito in Olanda, portato alla Lazio e successivamente all’Inter. C’era uno stretto rapporto, che andava anche oltre la soglia professionale, ma Stefan era sicuro che lavorassero per i suoi interessi. In realtà un anno dopo il suo trasferimento all’Inter chiese perché da free agent non avesse percepito alcun bonus alla firma. E realizzò che la SEG non era stata trasparente con lui leggendo una copia dell’accordo dell’agenzia con il club nerazzurro. Il motivo? Stavano legittimamente lavorando per l’Inter, ma non per il ragazzo. Fondamentalmente c’era un evidente conflitto di interesse. La SEG aveva trovato un accordo con l’Inter per una commissione totale di 9,5 milioni di euro, più ulteriori bonus, in favore dell’agenzia, ma De Vrij non avrebbe percepito un euro. Stefan confidava nel loro lavoro, ma in quel momento capì che non avevano perseguito i suoi interessi. Di fatto avevano stipulato un accordo vantaggioso che però non lo riguardava".