Inter, il Liverpool guarda in Italia per il futuro della mediana: possibile offerta per Brozovic

vedi letture

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp guarda alla Serie A per sistemare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Oltre a Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus e in attesa di decidere la prossima avventura, il tecnico tedesco starebbe seguendo con interesse anche Marcelo Brozovic, ormai finito in seconda linea tra le scelte di Simone Inzaghi che gli sta preferendo Calhanoglu.

Il centrocampista croato non vorrebbe lasciare Milano, dove sta bene ormai da diversi anni, ma è chiaro che se venisse considerato di troppo, allora valuterebbe con attenzione le possibili offerte. Dal canto suo, il club nerazzurro, visti e considerati i 31 anni del calciatore, in caso di offerta importante prenderebbe in seria considerazione l'ipotesi di cessione, cosa che non avrebbe fatto appena un anno fa. A riportarlo è FcInterNews.