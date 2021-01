Inter, il momento di austerity mette in stand by il rinnovo di Lautaro Martinez

vedi letture

La Gazzetta dello Sport si concentra sul 2021 di Lautaro Martinez ponendo l'accento anche sulla trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter. Da tempo le parti si stanno parlando, ma secondo la rosea vista la chiusura dei rubinetti dalla Cina e il periodo asfittico per le casse del club, da Viale della Liberazione hanno messo in stand by il prolungamento. Non che la trattativa si sia complicata, semplicemente l'Inter ha deciso di riparlarne più avanti quando le cose saranno più tranquille dal punto di vista finanziario e dei conti.