Inter, il nome di Silvestri è sempre attuale per la porta. Si attende l'inizio del domino

vedi letture

Il futuro di Marco Silvestri non sembra essere a Verona. Il contratto in scadenza nel 2022 non aiuta e il giro di mercato con coinvolti molti portieri di squadre italiane potrebbe portare alla fine ad un suo addio. Con l’Inter in pole (se ne sarebbe parlato anche recentemente) ma non solo, secondo TgGialloBlu.it. Tanto dipenderà dagli incastri che si creeranno nel prossimo mercato dove Buffon, Donnarumma, Musso, Cragno e Pau Lopez potrebbero animare il domino degli estremi difensori.