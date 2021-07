Inter, il nuovo stop di Sanchez riporta d'attualità vecchi dubbi: il club valuta il da farsi

Copa América amara per Alexis Sanchez. Il suo Cile è stato eliminato per mano del Brasile, ma soprattutto l’attaccante dell’Inter ha manifestato nuovi problemi fisici, uscendo dal campo dopo un solo tempo e dopo aver saltato per intero la prima fase della competizione. Da capire l’entità dell’infortunio, che potrebbe anche non essere particolarmente grave, ma rinfocola i dubbi dell’Inter sul futuro del Nino Maravilla. La stima di Inzaghi non è in dubbio, il punto è che ai nerazzurri, soprattutto col futuro di Lautaro ancora non privo di nuvole, serve un attaccante che dia garanzie a livello di continuità. Altrimenti, scrive il Corriere dello Sport si valuterà il da farsi sul mercato: il contratto di Sanchez scade nel 2023.