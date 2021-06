Inter, il punto sui giovani: Salcedo può rimanere, Pirola in partenza, Esposito da valutare

Sono molteplici le valutazioni che Simone Inzaghi dovrà fare una volta che prenderà il via la preparazione. Il neo tecnico dell’Inter dovrà studiare le situazioni per quanto riguarda alcuni ragazzi provenienti dai prestiti come Eddie Salcedo, Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l'ex Verona e Genoa dovrebbe prendere il posto di Pinamonti, che verrà mandato a giocare, mentre il difensore potrebbe restare in prestito a Monza. Esposito invece, nel caso Salcedo restasse alla base, potrebbe partire ma solo dopo il ritro.