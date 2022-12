Inter, il rinnovo di Skriniar resta difficile: PSG e Premier alla finestra per lo slovacco

vedi letture

Più il tempo passa, più il rebus Milan Skriniar risulta di difficile risoluzione. L'Inter, com'è noto, ha formulato da tempo una proposta di rinnovo allo slovacco, quantificabile in 6 milioni di euro a stagione più bonus. Da parte del difensore non è arrivata alcuna risposta: per Marotta e Ausilio, riporta Sky Sport, non sarà semplice vincere le ultime resistenze dell'ex Sampdoria, considerando che sullo sfondo c'è sempre il PSG, in grado di garantire più soldi al giocatore, che ha peraltro più di un estimatore anche in Premier League.