Inter, il valore di Barella è già raddoppiato: presto al via la trattativa per il rinnovo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il valore di Nicolò Barella, da quando è arrivato all'Inter, è già raddoppiato rispetto ai 40 milioni investiti dai nerazzurri. Il club ha intenzione di iniziare presto i colloqui per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024. In primis per rivederne le condizioni per il giocatore, e poi per allontanare eventuali pretendenti scomodi. Per l'Inter, dopo Handanovic, è già lui il capitano del futuro.