Inter, in settimana il vertice Inzaghi-Ausilio-Marotta: ecco le due priorità

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato dell'Inter e spiega che, in questa settimana, è stato programmato un vertice di mercato tra l'allenatore Simone Inzaghi, il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio per fare il punto sulle strategie di calciomercato della società nerazzurra. L'obiettivo sarà quello di acquistare un difensore e magari anche un attaccante, Marko Arnautovic permettendo.

Per quanto riguarda il centrale mancino sfumato l'ex capitano del Torino Ricardo Rodriguez, che oggi firmerà col Betis Siviglia, occhi puntati su Robert Renan, brasiliano dello Zenit in prestito all’Internacional: classe 2003, mancino, può giocare sul centrosinistra e spostarsi sulla fascia all’occorrenza. Sul suo cartellino c’è una clausola da circa 25 milioni e i russi non vogliono meno di venti: per l'Inter sono troppi, a meno che non si discuta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In corsa c’è anche Mauro Perkovic, coetaneo della Dinamo Zagabria dalla quotazione più abbordabile: sette milioni di euro.

In attacco invece tutto dipenderà dall'uscita di Marko Arnautovic. L'austriaco è considerato un comprimario da Simone Inzaghi e per questo può trovarsi una nuova sistemazione: non sarà semplice vista l'età e l'alto ingaggio. Dovesse restare in nerazzurro, precluderebbe l'arrivo di un altro calciatore nel reparto avanzato.