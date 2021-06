Inter, in settimana nuovo incontro per il rinnovo di Ashley Young

Nonostante in Inghilterra parlino di trattativa arenata e di un Burnley in pressing, l'Inter appare molto fiduciosa in merito al rinnovo di Ashley Young. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, questa settimana è previsto un nuovo incontro con gli agenti del calciatore inglese per definire l'intesa.