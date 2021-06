Inter, inizia il futuro mentre il passato vola verso la Premier

L’Inter è pronta per scrivere una nuova pagina della sua storia. Le prossime ore saranno quelle della presa di contatto definitiva da parte di Simone Inzaghi con l’universo nerazzurro, dopo il passaggio delle firme svoltosi in gran segreto fuori Milano giovedì scorso, a cui seguiranno gli annunci di rito. La programmazione ha in realtà già preso il via, sempre tenendo in considerazione le difficoltà economiche che imporranno sacrifici dal punto di vista tecnico a partire da Hakimi. Si tiene duro sulla valutazione da 80 milioni di euro che non ha ancora portato al rilancio del Psg. Valutazioni in corso sulle alternative, sia a destra che a sinistra, laddove l’interesse per Emerson Palmieri rappresenta tutto fuorchè una novità visto il corteggiamento a singhiozzo portato avanti negli ultimi due anni.

Nelle stesse ore, per ironia della sorte, anche il passato felice e recente nerazzurro potrebbe prendere un’altra strada. Gli indizi dello scorso weekend hanno confermato una trattativa serrata con il Tottenham, che avrebbe l’obiettivo di comporre un’accoppiata italiana con l’ex ds della Juventus Fabio Paratici. Dialoghi in corso, con Conte pronto a chiedere tutte le rassicurazioni del caso prima di immergersi in una nuova avventura professionale.