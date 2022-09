Inter, Inzaghi aspetta Lukaku e Calhanoglu: nuovi esami strumentali per il belga, punta la Roma

Romelu Lukaku di corsa contro il tempo e verso la Roma. Ieri il centravanti dell'inter ha lavorato a parte sul campo, così come Hakan Calhanoglu il cui infortunio è più recente. Prima di capire se il belga potrà effettivamente esserci contro Mourinho, scrive il Corriere dello Sport, saranno però necessari ulteriori esami strumentali a cui si sottoporrà in settimana e che ne dovranno certificare la guarigione. Più complicato, in questo momento, ipotizzare la disponibilità del turco contro i giallorossi: i tempi di recupero saranno più brevi rispetto all'infortunio di Lukaku e Calhanoglu sta stringendo i denti, ma si tratta comunque di uno stop più recente.