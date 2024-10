Inter, Inzaghi: "Contento per le ultime due partite, ora dobbiamo trovare continuità"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a DAZN poco prima della sfida prevista questa sera a San Siro contro il Torino:

Anche oggi tante rotazioni: è cambiato il paradigma?

“Si ragiona partita per partita. Di volta in volta si sceglie. Martedì ho avuto risposte e stasera dobbiamo dare continuità alle prove contro Udinese e Stella Rossa. Bisogna lavorare di squadra, sappiamo che siamo all’inizio però dobbiamo continuare a crescere e dare continuità. Le ultime due partite sono state fatte nel modo giusto”.

Manca il gol di Thuram: come se lo spiega?

“Ho cinque attaccanti che stanno tutti bene e che mi mettono in grande difficoltà ad ogni allenamento. Thuram e Lautaro partono stasera, Arnautovic e Taremi hanno fatto bene in Champions così come Correa ad Udine. Devono continuare a fare così ma devo scegliere di volta in volta”.

Che ne pensa della fase difensiva?

"La fase difensiva è qualcosa su cui possiamo migliorare. Stasera troviamo una squadra in salute, che ha perso la prima partita domenica contro la Lazio ed era capolista. Dovremo fare molta attenzione".