Inter, Inzaghi: "Dobbiamo fare ancora uno sforzo, pensiamo a recuperare per il Sassuolo"

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria per 0-2 nella stracittadina contro il Milan che vale la semifinale d’andata di Champions.

Che bella Inter.

"Sono soddisfatto. Abbiamo fatto una grande gara, anche se potevamo segnare di più. Siamo in vantaggio, ma ci sarà un ritorno da giocare in casa e dobbiamo ancora fare un grade sforzo per realizzare un sogno".

Dove l'ha vinta l'Inter?

"I ragazzi hanno avuto cuore e testa, coprendo ogni centimetro di campo. Anche chi è entrato ha fatto il suo. Siamo felici, ma ci manca ancora un pezzo".

Come gestirà la settimana?

"Tra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il Sassuolo. Dovremo recuperare energie fisiche e mentali, perché in queste gare si spende molto. Qualche giocatore è uscito acciaccato, valuteremo e ci prepareremo nel migliore dei modi".