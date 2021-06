Inter, Inzaghi ha chiamato Luis Alberto. Lo spagnolo ha detto sì ma Lotito chiede 60 milioni

Il malore shock che ha colpito Eriksen nella partita contro la Finlandia, ha subito fatto aprire un ragionamento interno all'Inter in vista di ciò che potrà succedere in futuro. Tutti vogliono recuperare il danese, ma nel frattempo il tecnico Simone Inzaghi ha iniziato a guardarsi intorno e la prima telefonata effettuata è stata a un suo fedelissimo alla Lazio. Stiamo parlando di Luis Alberto, che dal canto suo ha risposto senza esitazioni: "Magari mister, verrei subito". Il problema in questo caso però si chiama Lotito, che dopo il "tradimento" del suo ex tecnico, potrebbe anche decidere di cedere lo spagnolo ma i nerazzurri sarebbero gli ultimi della lista e il prezzo potrebbe non essere inferiore ai 60 milioni di euro. Tra l'altro, Lotito ha anche promesso a Sarri che non lo lascerà partire e dunque l'affare è decisamente complicato se non impossibile. Dal canto suo però, Luis Alberto ha già dato mandato all'agente di trovare altre soluzioni, anche perché l'idea di essere spostato in regia non fa impazzire il centrocampista, che ha un accordo che lievita solo in caso di gol e assist. E lontano dalla porta, difficilmente si entra nelle azioni da gol. A riportarlo è Il Messaggero.