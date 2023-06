Inter, Inzaghi: "I recuperi sono importanti, gente come Lukaku e Skriniar non si può regalare"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato così a Inter TV proiettandosi verso la supersfida contro il Manchester City: "Sabato servirà essere squadra con la S maiuscola, dovremo essere bravi a coprire il campo contro una squadra fortissima e con un grande allenatore. Questa stagione è stata nuova per tutti visti i due mesi di sosta per il Mondiale. Siamo stati bravi in questo finale a recuperare dei calciatori che ci erano mancati nei primi mesi, credo che quello sia stato il vero segreto, non perché gli altri non fossero bravi ma perché non potevo fare rotazioni. Non possiamo regalare giocatori come Brozovic, Lukaku, Skriniar, Correa e Mkhitaryan".

Sullo scontro diretto con Guardiola: "È un grande stimolo, nel calcio moderno credo che sia un allenatore che ha lasciato il segno su tutti noi, sarà una grandissima serata".