Inter, Inzaghi: "Il Milan ha meritato la finale, noi andiamo avanti col nostro percorso"

Simone Inzaghi ha analizzato così microfoni di Inter TV la pesante sconfitta per 3-0 nel derby contro il Milan in Coppa Italia: "Nel primo tempo dovevamo essere più bravi, abbiamo creato delle occasioni e non le abbiamo sfruttate per centimetri. Ci dispiace perché davanti ai nostri tifosi volevamo la finale con tutte le nostre forze, ma non ce l’abbiamo fatta. Cercheremo di andare avanti nel modo migliore".

Alla domanda su cosa non abbia funzionato nella ripresa, il tecnico ha risposto:

"Nel primo abbiamo fatto molto meglio, poi abbiamo provato a fare qualcosa ma non con la stessa lucidità. Il loro portiere ha fatto una bellissima parata, complimenti al Milan che ha meritato la finale, noi andiamo avanti col nostro percorso".

Infine, un messaggio di fiducia per il futuro immediato:

"Dispiace perdere un derby, ora lo analizzeremo e cercheremo di andare avanti sempre meglio. È la prima volta che perdiamo due partite di fila quest’anno. Sarà importante azzerare e ripartire, e sono sicuro che lo faremo".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Inter (3-5-2): Martinez J; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38' st Correa), Barella (8' st Frattesi), Asllani (8' st Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (8' st Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (8' st Arnautovic)

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Berenbruch, C. Augusto, Cocchi, Pavard

Allenatore: Inzaghi

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia (15' st Thiaw), Tomori; T. Hernandez (42' st Bartesaghi), Reijnders (42' st Joao Felix), Fofana, Jimenez; Leao, Pulisic (33' st Loftus-Cheek); Jovic (33' st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani, Bondo, Chukwueze, Florenzi, Gimenez, Musah, Sottil, Terracciano. Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Doveri

Marcatori: 36' Jovic (M), 5' st Jovic (M), 40' st Reijnders (M)