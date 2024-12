Inter, Inzaghi: "Lautaro? Io parlerei di gruppo. Ci serviva un successo così netto"

E' felice, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. E non potrebbe essere altrimenti, dopo il larghissimo successo per 6-0 all'Olimpico contro la Lazio. Questo il pensiero dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Nei primi 25 muniti siamo stati bravi a non perdere le distanze, poi la nostra qualità è venuta fuori".

7 tiri in porta, 6 gol. Inter perfetta con 47 reti nel 2024.

"Questi sono numeri che vanno interpretati e letti. Noi non ci dobbiamo fermare perché tutti corrono".

Questa partita che cosa dice dello stato di forma?

"Che stiamo bene, abbiamo preparato un'ottima gara in 4 giorni. Rientro complicato dopo la Champions".

Quanto serviva una vittoria così netta?

"La volevamo, era importante. L'abbiamo ottenuta con corsa e determinazione. Domani saremo già al lavoro per preparare la prossima".

Quanto sta diventando importante Lautaro?

"E' stato bravissimo, ma parlerei di gruppo: dobbiamo continuare così. Lautaro ottima gara, ci ha aiutato tantissimo, il fatto che non abbia fatto gol non è un problema".