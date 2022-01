Inter, Inzaghi: "Ora la Supercoppa, abbiamo due giorni e mezzo per recuperare..."

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha analizzato così la vittoria per 2-1 contro la Lazio ai microfoni di 'Inter TV', partendo dall'importanza della fase difensiva: "Se l'abbiamo vinta grazie a quella? Penso di sì. Parte dagli attaccanti e ci ha permesso di vincere una partita importante. Dispiace aver preso gol in quella situazione dove potevamo mettere più attenzione, ma ci prendiamo la vittoria dopo 25 giorni che non si giocava".

Nel secondo gol di Skriniar c'è tutto il calcio di Inzaghi?

"Diciamo di sì. Si diceva sempre che si segnava da quinto a quinto, noi ora lo abbiamo fatto da terzo a terzo. Chiedo quello, hanno segnato come terzi D'Ambrosio, Dimarco e ora Bastoni: è una caratteristica che io chiedo ed ho la fortuna di allenare questi giocatori importanti che mi stanno dando grandi soddisfazioni".

E' stata una vittoria complicata contro la Lazio.

"Senz'altro. Dopo il rinvio, rientrare contro chi sta bene fisicamente ed è messo bene in campo non è facile, ma non ci siamo disuniti e abbiamo meritato la vittoria".

Adesso pensate già alla Supercoppa?

"Abbiamo due giorni e mezzo per recuperare le forze e prepararla nel migliore dei modi. E' un nostro obiettivo".