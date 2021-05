Inter, Inzaghi per tornare a respirare

Dopo una giornata ricca di evoluzioni e di retroscena, che hanno concretizzato il primo contatto diretto raccontato mercoledì mattina, Simone Inzaghi è pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Non sono mancati i colpi di scena per una giornata che in perfetto stile nerazzurro non si è fatta mancare quei contorni di lucida follia che da sempre ne contraddistinguono il DNA, ma alla fine si è arrivati al risultato in attesa di raccoglierne i frutti con il lavoro sul campo e la programmazione estiva.

Inzaghi all’Inter è una scelta naturale, che porta continuità dal punto di vista tattico e fa aderire le caratteristiche dei calciatori di cui disporrà l’ex tecnico della Lazio alle sue idee di gioco meglio di quanto si sarebbe potuto verificare con qualsiasi altro allenatore.

Intanto gli ha fatto rompere gli schemi di una vita vissuta con gli stessi colori addosso, alla ricerca di una sfida differente. Incendiando con la rincorsa poi vincente quell’entusiasmo che forse non era stato suscitato di primo acchito nel popolo nerazzurro. Ora sarà tempo di riflettere e studiare il futuro, ma dopo giorni difficili, in casa Inter si torna a respirare.