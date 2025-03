Inter, Inzaghi valuta il 3-5-2 anche nell'emergenza: possibilità per Bastoni quinto di centrocampo

L'Inter si prepara all'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Feyenoord. Come noto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà fronteggiare un importante problema infortuni legati soprattutto alla presenza in squadra di un solo esterno puro, ovvero Denzel Dumfries.

Dopo gli infortuni di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, infatti, l'Inter ha dovuto fare i conti anche col problema muscolare di Federico Dimarco, come ha informato il club nelle scorse ore: "Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni", col giocatore che dovrà restare ai box per almeno un paio di settimane, puntando al rientro per la sfida prima della sosta contro l'Atalanta. Altrimenti, appuntamento rimandato al rientro dagli impegni delle Nazionali contro l'Udinese il 30 marzo.

Il tecnico Simone Inzaghi per questo motivo sta valutando il possibile passaggio al 4-4-2 per la gara di Rotterdam, mentre secondo Sky Sport nelle ultime ore sta crescendo l'ipotesi di conferma del 3-5-2 con l'avanzamento di Alessandro Bastoni come quinto di centrocampo. Questa la possibile formazione dell'Inter in caso di conferma del 3-5-2: Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Thuram