Inter, irritazione dopo le parole di Pirlo sul rinvio: il sospetto è che si voglia alzare la tensione

L'Inter non ha gradito le dichiarazioni di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, a proposito della "fortuna" nel caso del rinvio della gara contro il Sassuolo. Il sospetto in casa nerazzurra è che si voglia alzare la tensione in vista della volata scudetto. Antonio Conte avrebbe di gran lunga preferito giocare la gara piuttosto che dover stare fermo con questo lungo stop che coinvolge anche la sosta per gli impegni della Nazionale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.