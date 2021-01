Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Vidal contro il suo passato, Chiellini titolare

Arriva il derby d’Italia numero 238 in gare ufficiale, 175 in Serie A. Inter e Juventus si sfidano nella partita più giocata nella storia del calcio italiano, decisiva come quasi sempre lo è stata: da San Siro si aspetta l’anti-Milan. Calcio d’inizio alle 20,45.

Antonio Conte sceglie l’undici tipo, con Hakimi e Young sulle fasce. In attacco c’è la LuLa, il grande ex Vidal a centrocampo con Barella e Brozovic.

Andrea Pirlo punta su Chiellini, titolare per la prima volta in campionato da settembre. A destra c’è Chiesa, preferito Rabiot ad Arthur in mediana con Ramsey sulla sinistra. Morata-Ronaldo in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Juventus.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.