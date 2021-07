Inter, Keita Balde il primo nome indicato da Inzaghi. Potrebbe sostituire Sanchez o Lautaro

Simone Inzaghi al centro del progetto nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport con voce in capitolo anche sul mercato: il tecnico ex Lazio ha già fatto sapere alla dirigenza che, nel caso in cui partisse uno tra Lautaro o Sanchez, gli farebbe piacere riavere Keita Balde. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Monaco e la scorsa stagione ha giocato, sempre in prestito, alla Sampdoria.