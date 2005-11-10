Inter su Lucumi: Akinsanmiro possibile contropartita per il Bologna, e la concorrenza dorme

Non c'è solo la Juventus sulle tracce del difensore colombiano del Bologna: Chivu lo vuole per blindare la difesa nerazzurra.

Dopo aver sistemato la fascia destra con l'israeliano Khalaili, l'Inter concentra le proprie attenzioni sul centro della difesa, dove sono previsti due innesti: uno di spessore, con un investimento importante, e un secondo profilo da individuare come opportunità di mercato. Il nome in cima alla lista resta quello di Trevoh Chalobah, seguito dai nerazzurri ormai da diverse stagioni. Il difensore ha già dato la propria disponibilità a trasferirsi in Italia e vorrebbe lasciare l'Inghilterra per iniziare una nuova esperienza in Serie A. Con il Como ormai defilato, il principale ostacolo è rappresentato dal Chelsea stesso, che continua a chiedere almeno 35 milioni di euro. L'Inter non ha ancora presentato un'offerta, ma sta valutando come muoversi.

Lucumí è l'alternativa al centrale dei Blues

Non solo Chalobah, occhio anche a Jhon Lucumí, per il quale era già stata effettuata una richiesta di informazioni al Bologna. Pur essendo mancino, mentre l'Inter cerca principalmente un centrale destro, il colombiano piace per le sue caratteristiche di rottura, velocità e impostazione. Inoltre conosce già la Serie A, evitando così tempi di adattamento.

Quanto potrebbe costare il colombiano all'Inter

Anche dal punto di vista economico - spiega oggi il Corriere dello Sport - Lucumí rappresenta un'opzione interessante. Il difensore, in scadenza nel 2027, ha una clausola rescissoria da 28 milioni valida fino al 15 luglio. Successivamente il Bologna potrebbe aprire alla trattativa e una cifra attorno ai 20 milioni potrebbe bastare. L'Inter valuta anche l'inserimento di una contropartita tecnica, con Akinsanmiro tra i profili graditi a Sartori. Intanto la concorrenza si è raffreddata: i contatti con la Juventus si sono diradati e anche Sunderland e Nottingham Forest non si sono più mossi. La decisione definitiva arriverà probabilmente dopo il 15 luglio.