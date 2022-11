Inter ko ma De Vrij guarda oltre: "Si vede che il gruppo è unito, possiamo crescere ancora"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha commentato così il match perso in casa del Bayern Monaco: “Su questo campo è difficile per tutti ma si vede che la squadra sta crescendo. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, sapevamo che sarebbe stata dura. Ma ce l’abbiamo messa tutta per fare risultato. Non ci siamo riusciti, ma si vedono i miglioramenti. Siamo riusciti a passare il girone in un gruppo molto difficile, volevamo però fare bene anche oggi. Si vede che il gruppo è unito, si vedono buono spirito e atteggiamenti positivi. Siamo sulla strada giusta ma possiamo crescere ancora”.