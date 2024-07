Inter, l'Al-Ittihad su De Vrij. L'agente: "Solo speculazioni, è concentrato sugli Europei"

Futuro da scrivere per Stefan De Vrij? Fino a un certo punto, considerando le dichiarazioni del difensore centrale olandese, che ieri sera, dopo aver vinto il premio come MVP nel 2-1 dell'Olanda sulla Turchia, ha ribadito la sua volontà di rimanere all'Inter. Nei giorni scorsi, però, si è parlato molto di un forte interessamento dall'Arabia Saudita, nello specifico da parte dell'At-Ittihad. La formazione di Gedda, in particolare, lo vorrebbe anche in virtù del possibile arrivo in panchina di Stefano Pioli.

Sull'argomento, però, è intervenuto, raggiunto dalla stampa egiziana, anche Federico Pastorello. L'agente di De Vrij ha chiuso la porta, almeno per ora, a queste ipotesi: "Negoziazioni con l'Al-Ittihad? Sono solo rumor. Ora è concentrato su Euro 2024".

Excl. Stevan De Vrij’s agent Federico Pastorello: negotiations with Ittihad:” Just rumors. He is focus on Euro 2024 now” https://t.co/hGHRWItzuD pic.twitter.com/0sWo1qidik — Ismael Mahmoud - إسماعيل محمود (@ismaeelmahmoudd) July 7, 2024

Cosa ha detto De Vrij. Come spiegato in apertura, nella serata di ieri l'ex Lazio ha ribadito in maniera abbastanza chiara la sua volontà di rimanere all'Inter alla corte di Simone Inzaghi: "Io ho un anno di contratto, più un'opzione, sono felicissimo ed è stata una stagione pazzesca. Io mi vedo ancora all'Inter, sì".