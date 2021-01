Inter, l'immobilismo economico blocca anche i rinnovi: i nomi caldi

Nel clima di immobilismo collettivo che sta caratterizzando il mercato dell’Inter, restano impigliate anche discussioni già molto ben avviate come quelle legate ai rinnovi di contratto. Il caso più emblematico è quello legato a Danilo D’Ambrosio, per il quale l’accordo è già stato trovato da tempo e necessita solo di essere ratificato ufficialmente. Più ampia la parentesi legata a Lautaro Martinez, per il quale erano previsti degli incontri per prolungare di ulteriori tre anni rispetto alla scadenza ed adeguare l’ingaggio alla stregua di uno dei top player della squadra, ed Alessandro Bastoni. Il difensore si è meritato sul campo i galloni di titolare inamovibile, il suo agente ha dichiarato che non c’è fretta, ma è chiaro che una situazione come quella dell’ex vivaio Atalanta vada blindata al più presto.

Un po’ come nel caso di Barella, tra i trascinatori per rendimento dell’Inter e già finito nel mirino delle big di mezza Europa. Anche in questo caso sarebbe prioritario arrivare a spegnere sul nascere ogni manifestazione di interesse. La dirigenza nerazzurra lo sa, e spera di avere presto le mani libere per poter procedere.