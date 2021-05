Inter, l'obiettivo è trattenere Lautaro Martinez: il club valuterà solo offerte da 80-90 milioni

L'Inter prova a blindare Lautaro Martinez ed è pronta a rifiutare tutte le offerte che arriveranno per il Toro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'argentino è il primo obiettivo dell'Atletico Madrid, che aveva già provato a prenderlo nel 2018, prima della sua firma con i nerazzurri. Adesso il club spagnolo potrebbe riprovarci, per farsi un regalo dopo la vittoria della Liga, ma per l'Inter è praticamente incedibile, anche se in caso di offerta irrinunciabile, che difficilmente potrà arrivare visto il difficile periodo economico, sarà pronta ad ascoltarla. La base di partenza dovrà essere però sugli 80-90 milioni di euro: per meno la dirigenza dei campioni d'Italia non tratterà.