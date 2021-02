Inter, la nuova concorrenza tra Vidal ed Eriksen benedetta da Covid per alzare il livello

Arturo Vidal lavora senza sosta con l'obiettivo di tornare titolare nella sfida infrasettimanale della prossima settimana contro il Parma. Il cileno, che infortunato ha perso il posto in favore di Eriksen, scalpita per riprendersi un ruolo centrale nell'Inter di Conte, che nel frattempo benedice questa nuova possibile concorrenza tra i due giocatori per aumentare la competitività dell'intero gruppo. Inutile sottolineare come per l'ex ct, il centrocampista rilevato dal Barcellona sia importante visto quanto accaduto in estate per il suo acquisto, ma l'avanzamento nelle gerarchie del danese pone un interrogativo in più che potrebbe far bene al rendimento di entrambi. A riportarlo è Tuttosport.