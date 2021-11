Inter, Lautaro a caccia del gol dopo un mese. In Champions una rete nelle ultime 10 partite

vedi letture

Simone Inzaghi punta su Lautaro Martinez e dopo aver spiegato che si aspetta una grande gara dall'argentino contro lo Sheriff, spera che possa interrompere la sua astinenza che in generale dura dallo scorso 2 ottobre, giorno dell'ultima rete, a Reggio Emilia. Il numero 10 nerazzurro ha trascorso un ultimo mese terribile dal punto di vista realizzativo e non vede l'ora di sbloccarsi per festeggiare anche il suo rinnovo fino al 2026 arrivato la settimana scorsa. In Champions League ha messo a segno una sola rete nelle ultime 10 partite e adesso è arrivato il momento di rifarsi, per trascinare l'Inter agli ottavi, dopo tre eliminazione consecutive alla fase a gironi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.