Inter, Lautaro e Mkhitaryan proseguono il recupero: squadra oggi a riposo, loro no

Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan scalpitano per tornare a difendere sul campo i colori dell'Inter. I due giocatori nerazzurri sono reduci dai rispettivi infortuni e stanno continuando a lavorare ad Appiano. Come riporta il Corriere dello Sport lo faranno anche oggi, mentre il resto della squadra riprenderà martedì pomeriggio dopo il riposo concesso da Chivu. Alla ripresa dovrebbe rivedersi anche Thuram, tra i primi nazionali a rientrare.

Infortunatosi nel corso del match contro l'Bodo/Glimt valido per l'andata dei playoff di Champions League, Lautaro ha fin qui saltato 7 sfide per tale problema muscolare: 5 di campionato, 1 di Coppa Italia e 1 di Champions League. Match in cui si è sentita e non poco la sua assenza là davanti, visto che l'Inter ha segnato appena 7 gol (di cui 4 dei primi 2 incontri di Serie A post infortunio, giocati contro Lecce e Genoa).

Mkhitaryan, invece, era out per il suo problema fisico solo nell'ultima sfida pre pausa per le Nazionali ovvero quella pareggiata per 1-1 sul campo della Fiorentina con rete viola nel finale con Ndour dopo il vantaggio nerazzurro realizzato ad inizio gara da Pio Esposito.