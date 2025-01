Inter, Lautaro ha ritrovato il gol. Ora serve il ritorno della ThuLa: manca da maggio

Il 2024 è stato un anno particolare, nella carriera di Lautaro Martinez. Due gioie enormi: scudetto con l'Inter e Copa América con l'Argentina. Due titoli vinti da capocannoniere, aspetto non secondario. In nerazzurro, nell'anno solare, ha segnato appena 17 gol, quasi tutti nella prima metà dell'anno. Venti in meno del 2023: bisogna tornare addirittura al 2020 - 15 reti - per trovare un anno in cui il Toro abbia segnato meno.

È tornato il gol. Si ripeterà? È la prima domanda che si pongono i tifosi. Contro il Cagliari, il capitano nerazzurro si è sbloccato nel finale, dopo aver fallito due ghiotte occasioni. È la fine di un digiuno o no? Due gli aspetti centrali: condizione e testa. Sulla prima pesano proprio l'impegno con l'albiceleste e il rientro anticipato dalle ferie in soccorso all'Inter priva dell'infortunato Taremi: la sensazione, però, è che già contro la Lazio fosse tornato un po' più vicino ai suoi standard. Sulla seconda ha inciso proprio il gol che mancava: se è un peso sparito dopo l'averlo ritrovato, lo dirà solo il campo.

E la ThuLa? In "assenza" di Lautaro, ci ha pensato Marcus Thuram, che all'ultimo è riuscito (18 gol) a ergersi miglior marcatore interista nell'anno solare. Questa sera contro l'Atalanta, salvo sorprese, i due scenderanno in campo insieme. Obiettivo: vincere, ça va sans dire. Ma anche ritrovare lo spunto congiunto: in questa stagione non hanno mai segnato nella stessa partita. L'ultima risale alla fine dello scorso campionato, il 5-0 al Frosinone di 237 giorni fa: era il 10 maggio 2024, a scudetto già in cassaforte. Non ci sarebbe modo migliore di iniziare l'anno.