Inter, Lautaro prima della finale di Coppa Italia: "Dare il massimo per alzare il trofeo"

Prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Sarà importante perchè c'è un trofeo in gioco. E' la seconda finale con loro, sarà una partita importante ma dobbiamo cercare di fare quanto preparato e alzare il trofeo".

Che importanza può dare questa gara in vista del finale di campionato?

"Tanto. Tutti i trofei che giochiamo li vogliamo vincere. Abbiamo una finale, dobbiamo dare il massimo per portarla a casa".

Cosa saranno importanti?

"I dettagli. Sarà una partita dura da battagliare e dobbiamo essere pronti".

Ancora sulla partita.

"L'approccio. Cuore caldo e testa fredda. Dobbiamo essere uniti nei momenti difficili in gara e in attacco fare il meglio per portare a casa questo risultato".