Inter, Lautaro: "Se la prossima volta ne faccio cinque? Non ci penso. Il pallone a mio figlio"

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, autore di un poker oggi sul campo della Salernitana, parla così ai microfoni di Inter TV dopo la sfida finita stasera 4-0 in Campania: "Sapevamo di trovare di fronte un avversario in difficoltà e che era un ambiente caldo. È stata dura segnare, fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla. Siamo contenti perché portiamo a casa tre punti importantissimi. Se la prossima volta ne faccio cinque? Non ci penso, l'importante è che vinca l'Inter, la sconfitta contro il Sassuolo ci ha fatti rimanere male. Dobbiamo darci una mano l'uno con l'altro e andare avanti così. Il pallone? Lo porto a mio figlio che è appena nato, ho segnato quattro gol e quindi lo darò a lui".

Ancora sul match: "L'aspetto fisico conta molto giocando ogni tre giorni con i viaggi in mezzo. A volte abbiamo dei cali fisici se non giochiamo a mille, ma siamo una grande squadra e dobbiamo limare anche questi aspetti".