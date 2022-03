Inter, Lautaro unico giocatore per fare mercato in uscita ad alto livello: il futuro è un rebus

Lautaro Martinez è il calciatore che potrebbe permettere in modo più semplice all'Inter di fare mercato in uscita ad alto livello. Ancora non è stato deciso cosa fare con il Toro, che i nerazzurri a livello tecnico vorrebbero assolutamente confermare ma che sarà costretto a fare i conti con le eventuali offerte che verranno presentate a Marotta nel corso dell'estate. Molto probabile che club come Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham tornino a farsi vivi, ma tutto dipenderà dall'offerta. Il rischio che davanti alla proposta giusta, l'Inter decida di lasciarlo partire, è comunque presente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.