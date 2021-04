Inter, le firme imminenti e i possibili addii

vedi letture

Il ritorno di Steven Zhang a Milano sarà il presupposto fondamentale per consentire all’Inter di prendere in esame le situazioni più calde ed abbassarne la temperatura in vista della prossima estate. Una su tutti è quella legata ai rinnovi di contratto, con Lautaro Martinez che rappresenta una priorità soltanto da formalizzare. L’argentino sta gestendo in maniera autonoma i contatti legati al suo prolungamento, e poi provvederà a sancire l’accordo con Alejandro Camano, agente del compagno di squadra Hakimi, che ne curerà gli interessi per il futuro. Un altro giocatore che sancirà il suo legame con i nerazzurri senza avvalersi di aiuti esterni è Marcelo Brozovic, che dopo avere interrotto il suo rapporto con l’agente storico si occuperà con una gestione familiare della propria traiettoria professionale. Del resto, è volontà reciproca del croato e dell’Inter, quella di proseguire insieme per molti anni ancora. Da chiarire invece la situazione di tre possibili scontenti: Kolarov è destinato all’addio, Vidal e Sanchez potrebbero sondare il terreno alla ricerca di un club che possa concedere loro più spazio.