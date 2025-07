Inter, le prime parole di Bonny: "Guarderò Thuram e Lautaro con gli occhi di un bambino"

Prime parole da calciatore dell’Inter per Ange-Yoan Bonny, centravanti francese il cui acquisto è stato comunicato nella mattinata di oggi, e che ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro: “È una grande emozione, sono contentissimo di essere qui. È un sogno dell’infanzia che si avvera, non me ne rendo ancora conto ma son entusiasta”.

Che aspettative hai per la prossima stagione? “Ho tanta fame, voglio fare meglio dell’anno scorso. Voglio crescere e imparare, al fianco di tutti questi grandi calciatori che saranno con me tutti i giorni”.

Ritrovi Cristian Chivu…

“Ci ha aiutati molto a Parma, è una brava persona che mi ha aiutato anche personalmente e ha avuto fiducia in me. Non vedo l’ora di riprendere il percorso insieme”.

Che tipo di attaccante sei?

“Sono una punta che può giocare un po’ ovunque, un attaccante moderno. Mi piace avere la palla tra i piedi, giocare con i compagni, creare occasioni e segnare”.

Giocherai con Lautaro e Thuram.

“Li guarderò allenarsi ogni giorno con gli occhi di un bambino. Voglio imparare da loro, sono giocatori di altissimo livello: è una grande opportunità poter crescere con loro”.

Sei il francese numero 26 nella storia dell’Inter. Un connazionale di cui ripetere le gesta?

“Thuram, sicuramente. Poi Djorkaeff, Blanc, Vieira. Molti grandi francesi hanno giocato per questo grande club, spero di poter ripetere le loro gesta”.