Inter, le visite di Hakimi ed i mattoni per il tesoretto: Joao Mario e Dalbert

Tempistiche confermate rispetto alle anticipazioni di domenica, ed Achraf Hakimi è a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint Germain. Oggi sarà il giorno delle visite mediche con il club parigino per l’esterno che con i 71 milioni (bonus compresi) che si porta dietro diventa a tutti gli effetti l’incasso più importante dell’ultracentenaria storia dell’Inter. Un tesoretto che tuttavia non lesina la possibilità di aumentare nel prossimo futuro con altre operazioni in uscita: per Joao Mario i dialoghi con il Benfica procedono ad un ritmo spedito e nonostante la clausola vantata dallo Sporting Lisbona resta grande fiducia da parte delle due squadre per riuscire a ratificare l’intesa consentendo ai nerazzurri di risparmiare l’ingaggio del portoghese ed incassare i 7,5 milioni di euro necessari per non far registrare minusvalenze a bilancio. Poi sarà la volta di Dalbert: per l’esterno sinistro la pista più percorribile è al momento quella garantita dal CKSA Mosca, in settimana potrebbe arrivare l’offerta da parte del club russo per la gestione di un altro esubero che andrebbe ad inserire il suo contributo in uscita, alla raccolta economica di cui l’Inter necessita per ottemperare ai propri obiettivi finanziari. Poi sarà tempo del mercato in entrata, con l’esterno destro come priorità assoluta.