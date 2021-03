Inter, leggera infiammazione al ginocchio sinistro per Eriksen: il danese sarà valutato domani

Altro problema per Antonio Conte in vista della gara di domenica contro il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport Christian Eriksen ha infatti una leggera infiammazione al ginocchio sinistro e nella giornata di oggi ha lavorato a parte. Il centrocampista verrà valutato domani ma resta comunque in dubbio per la sfida contro i granata.