Inter, Lukaku: "Barella è uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro l'Udinese: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra e con i preparatori. Sono contento di aver avuto qualche partita per mettermi in forma, adesso ci sono. Un attaccante vuole sempre far gol e vincere le partite, adesso devo solo essere concentrato per l'impegno di stasera. Barella? Se devo scegliere un giocatore con cui andare in guerra, sceglierei lui: è uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera".