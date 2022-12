Inter, Lukaku punta la Reggina: l'amichevole fra gli Inzaghi sarà un test in vista del campionato

Romelu Lukaku non è stato convocato per la trasferta di Siviglia, ma ci sarà per l'amichevole di giovedì contro la Reggina. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'attaccante belga è pronto per tornare in campo e il test contro la squadra di Pippo Inzaghi sarà utile proprio per prepararsi al meglio in vista della ripresa stagionale.

Negli ultimi giorni Lukaku ha alzato i ritmi e i carichi di allenamento per portare al massimo la sua condizione fisica.