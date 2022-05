Inter-Lukaku: serve depositare l'accordo per il prestito entro giugno per i benefici fiscali

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul futuro di Romelu Lukaku e spiega che l'unico incastro possibile per riportarlo all'Inter è quello di prenderlo in prestito annuale. 7 milioni netti con 10 lordi a stagione ma per accedere ai benefici fiscali, sarebbe necessario depositare il contratto entro il 30 giugno. In quel modo non se ne sarebbe 'tecnicamente' mai andato anche se è complicato raggiungere un'intesa in un mese.