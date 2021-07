Inter, Lukaku si allena in vacanza: "Dedicato, determinato e disciplinato. E' quasi ora"

Romelu Lukaku non smette di allenarsi. Ancora in ferie dopo gli impegni agli Europei col Belgio, l'attaccante dell'Inter è atteso nei prossimi giorni dalla squadra. Nel frattempo corre, non si ferma e lo mostra su Twitter: "Dedicato, determinato e disciplinato. E' quasi ora...", ha scritto il centravanti belga.