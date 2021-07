Inter, Lukaku: "Speriamo di fare meglio dell'anno scorso. Pronti in poche settimane"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai media ufficiali del club nerazzurro. Questa un'anticipazione, con l'intervista completa che arriverà in serata: "Le vacanze? È stato bello, sono andato a New York e poi a Miami. Ho riposato un po', ma mi sono anche allenato per essere in forma e iniziare bene. Abbiamo qualche settimana per prepararci, speriamo di fare meglio dell'anno scorso".