Inter, margini minimi per il rinnovo di Perisic. Cambiaso e Parisi le idee per l'estate

Il quotidiano Tuttosport aggiorna sulla trattativa fra Inter e Ivan Perisic per il rinnovo del contratto del croato in scadenza al termine della stagione e spiega come i margini per un accordo siano quasi inesistenti: la richiesta del giocatore è di un triennale da 6 milioni netti a stagione, la proposta dell'Inter si basa su un biennale da 3,5 milioni all'anno.

Per questo l'Inter ha già iniziato a guardarsi intorno per trovare un altro giocatore di fascia mancina oltre a Gosens: ed i nomi per l'estate sono quelli di Andrea Cambiaso, classe 2000 valutato oggi 5 milioni dal Genoa e di Fabiano Parisi, esterno che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Empoli in questa stagione di Serie A. Questo quanto scrive il quotidiano secondo cui alla lista potrebbe anche aggiungersi Tommaso Augello della Sampdoria nel caso in cui non dovesse muoversi in queste ultime ore di mercato invernale.