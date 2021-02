Inter, Marotta all'uscita dall'assemblea di oggi: "Fondi in Serie A, voto rinviato"

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato brevemente coi giornalisti che lo attendevano all'esterno di Palazzo Parigi, a Milano, dove i 20 club di Serie A riuniti in assemblea hanno deciso per un nuovo rinvio alla creazione di una media company con l'ingresso dei Fondi CVC, Advent e FSI. "Non è finita, non è finita - le sue parole raccolte da FcInterNews.it -. Sì, abbiamo rinviato. Voto lunedì? Non lo so, ora decideranno". Nessun commento invece sulla situazione societaria nerazzurra.