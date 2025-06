TMW Inter, Marotta: "Soddisfatti e orgogliosi della scelta di Chivu. Obiettivi? I soliti"

Raggiunto a margine della presentazione del libro scritto da Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello Sport”, presentato oggi alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato l’arrivo di Cristian Chivu, ufficializzato nella mattinata di oggi, sulla panchina del club nerazzurro.

Le parole di Marotta. “L’orgoglio è quello di aver legato un nome storico dell’Inter al ruolo di allenatore. Credo che le società di calcio moderna debbano coltivare questa cosa, nel personaggio sono racchiusi tanti valori necessari per raggiungere gli obiettivi anche sportivi. Siamo assolutamente soddisfatti, orgogliosi e felici”.

Gli obiettivi dell’Inter quali sono?

“I soliti, lo dice la storia. L’Inter partecipa alle competizioni per vincere, poi se gli altri sono migliori ci togliamo il cappello. Ma dobbiamo ricordare ancora una volta che arrivare lì in alto non è facile e non tutti ci sono arrivati in questi anni”.