Marotta: "Leoni? Forse pressione esagerata. Uno così vogliamo costruircelo in casa"

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha speso parole al miele nei confronti di Giovanni Leoni, difensore che ha avuto al Parma e che oggi è un obiettivo di mercato del club nerazzurro: “A livello umano sono tanta roba, tutti e due (la domanda riguardava Leoni e Francesco Pio Esposito, ndr). Secondo me saranno il futuro del calcio italiano, e credo che voi giornalisti ve li godrete a lungo in Nazionale italiana. Per molti anni rappresenteranno la nazionale italiana di calcio".

Che Leoni sia nel mirino lo ha poi confermato, sebbene trincerandosi dietro la consueta diplomazia del mercato, il presidente interista Beppe Marotta: "Mi sembra giusto che Chivu abbia riconosciuto il valore sia di Esposito sia di Leoni, però è un giocatore del Parma e non abbiamo avviato alcuna trattativa. Farebbe comodo a tante società, ma la priorità in questo momento riguarda altri ruoli e altri giocatori.

Poi vedremo cosa potrà succedere. Da una parte riconosciamo il valore di Leoni, dall'altra Esposito arriva dal settore giovanile dell'Inter, tra i migliori in circolazione. Abbiamo l'auspicio di poter trovare qui il Leoni dell'Inter. Non voglio dire che non sia bravo, forse è un po' esagerata la pressione datagli in questi mesi dai media. E ribadisco che il Parma ha fatto un'operazione intuitiva l'anno scorso, prendendolo per poco della Sampdoria e oggi ha un grande patrimonio".

La conferenza stampa di Chivu.